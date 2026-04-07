В Раменском благоустроят 24 гектара лесопарка «Восьмидорожье»
Лесопарк «Восьмидорожье» после благоустройства станет экологичным, просторным и комфортным пространством для жителей и гостей Раменского муниципального округа. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Общая площадь территории – около 24 гектаров. Сейчас идут подготовительные работы. Подрядная организация очищает пешеходную зону.
«Уже размещены строительные городки, завезён песок. Готовятся основания под дорожки, которые будут гравийными. Так как это лес, плитку мы укладывать мы не намерены. Не собираемся и вырубать лес – всё будет на существующих пустых территориях. При топографической съёмке были выявлены больные и аварийные деревья. Их мы уберём», – поделилась планами директор Раменского городского парка Анна Юсупова.
В лесопарке «Восьмидорожье» планируют обустроить семейную зону для отдыха и прогулок. Там также будут детские площадки, территория для проведения мероприятий, пикниковая зона, площадка для выгула и дрессировки собак.
Под благоустройство попадают и другие территории. Это левый берег Борисоглебского озера с набережными, а также лесопарк «Зверинец», где планируют устроить большой спортивный участок с раздевалками и инвентарём.
Суммарная площадь всей благоустраиваемой площади – 50 гектаров.