В Раменском открыли выставку «Когда нам деревья казались большими»
В спорткомплексе «Борисоглебский» открылась необычная выставка «Когда нам деревья казались большими». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
На выставке собраны произведения детей и подростков творческой студии от самых маленьких, которым всего четыре года, до взрослых. Посетители могут увидеть работы, выполненные в разнообразных техниках.
«Нашей студии исполнилось 11 лет. В основном в экспозиции представлены работы детей за последний учебный год. В нашей студии ребята и взрослые рисуют песком, а основное наше направление – рисование на световых столах. Есть также студия живописи, академического рисунка, студия креатива и студия эбру – рисования на воде», – рассказала руководитель творческой студии Ольга Дворецкая.
Дополнением к экспозиции на открытии стало песочное шоу. Художник Марина Сагулина, более 13 лет выступающая на сценах по всему миру, подготовила программу, посвящённую деятельности студии.
Посетить выставку «Когда нам деревья казались большими» можно до 5 мая. Адрес: г. Раменское, ул. Махова, 18/1, второй этаж.