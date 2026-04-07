В Раменском открыли выставку «Когда нам деревья казались большими»

07 апреля 2026, 19:16

В спорткомплексе «Борисоглебский» открылась необычная выставка «Когда нам деревья казались большими». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





На выставке собраны произведения детей и подростков творческой студии от самых маленьких, которым всего четыре года, до взрослых. Посетители могут увидеть работы, выполненные в разнообразных техниках.

«Нашей студии исполнилось 11 лет. В основном в экспозиции представлены работы детей за последний учебный год. В нашей студии ребята и взрослые рисуют песком, а основное наше направление – рисование на световых столах. Есть также студия живописи, академического рисунка, студия креатива и студия эбру – рисования на воде», – рассказала руководитель творческой студии Ольга Дворецкая.