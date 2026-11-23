23 ноября 2026, 14:28

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Воспитанницы спортшколы «Раменское» одержали победу в финале первенства Центрального федерального округа и прошли в первый полуфинальный этап Всероссийских соревнований. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Финал первенства ЦФО проходил в Воронеже с 17 по 22 ноября. Раменские баскетболистки выступали в подгруппе «А». Их соперницами стали столичная команда «Динамо», представительницы училища олимпийского резерва №3 из Видного, команды спортшколы олимпийского резерва №9 из Воронежа и баскетбольной школы «Пантера» из Алексина.





«Три игры из четырёх закончились для раменчанок победой. «Динамо» они обыграли со счётом 71:69, воронежских спортсменок — со счётом 68:54, а «Пантеру» — со счётом 90:30», — говорится в сообщении.