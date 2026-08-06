Щёлковские врачи откачали из мошонки пациента более литра жидкости

06 августа 2026, 13:05

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мужчину, страдавшего от водянки в мошонке, вылечили врачи Щёлковской больницы. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





В больницу пациент поступил по направлению из поликлиники. Он жаловался на дискомфорт в области половых органов. Обследование выявило у него гидроцеле — скопление серозной жидкости в оболочках яичка объёмом более литра.





«Гидроцеле приводит к значительному увеличению мошонки. Это вызывает боль, нарушения половой функции и затрудненное мочеиспускание. Единственный эффективный метод лечения в этом случае — хирургическое вмешательство. Мы удалили жидкость и провели пластику оболочек яичка для устранения патологического пространства и предотвращения рецидива», — рассказал исполняющий обязанности завотделением урологии Дибир Дайтбегов.