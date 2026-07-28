Раменские врачи спасли жизнь укушенной гадюкой пациентки

Раменские врачи спасли жизнь укушенной гадюкой пациенткиВ стационар пациентку экстренно доставила бригада скорой помощи. После случившегося правая рука пострадавшей сразу же отекла, а в местах укуса проступили точечные кровоизлияния.
«Женщине ввели противозмеиную сыворотку, использование которой допустимо только по врачебным показаниям и в условиях больницы. Самостоятельное применение этого препарата может вызвать анафилактический шок и другие тяжёлые последствия. Кроме того, пациентке назначили инфузии для ускоренного выведения токсинов и поддержания жизненно важных функций, а также медикаментозную коррекцию нарушения свёртываемости крови», – рассказал заместитель главврача по организационно-методической работе Раменской больницы Александр Кошелев.
Пациентка провела под наблюдением врачей четверо суток. За это время отёк заметно спал, а гематомы почти рассосались. После этого женщину выписали домой под амбулаторное наблюдение.
Как напомнили в министерстве, при змеиных укусах рекомендуется сразу же вызывать скорую помощь и принять антигистаминное средство. Затем нужно обработать рану мыльным раствором или антисептиком, накрыть её стерильной салфеткой и обеспечить пострадавшему обильное питьё.
Важно также зафиксировать травмированную часть тела и ограничить подвижность до прибытия врачей.