В Подмосковье на 18% выросла выявляемость рака шейки матки на ранней стадии

В Подмосковье на 18% выросла выявляемость рака шейки матки на ранней стадииВ ведомстве напомнили, что своевременное обнаружение заболевания повышает шансы на выздоровление.
«Выявляемость онкологических заболеваний в гинекологии на ранней стадии выросла в регионе на 18%. Это результат системной работы, включающей регулярные профосмотры, современную диагностику и доступный скрининг. Только за первое полугодие 2026-го раннюю стадию заболевания удалось обнаружить у 268 женщин. С этого года жительницы региона в возрасте от 21 до 49 лет могут бесплатно пройти профильное обследование и сдать анализ на ВПЧ в своей женской консультации», – сказала вице-губернатор региона Людмила Болатаева.Как напомнили в министерстве, рак шейки матки может длительное время протекать бессимптомно. Поэтому важно регулярно проходить профилактические осмотры у акушера-гинеколога. Медицинскую помощь пациентки с онкологическими заболеваниями в Московской области могут получить бесплатно по полису ОМС.
Подробная информация о работе онкологической службы региона доступна на онкопортале Минздрава Московской области.