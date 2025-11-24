Раменские юнармейцы выступили на чемпионате по оказанию первой помощи
Четыре отряда из Раменского муниципального округа приняли участие во II Открытом чемпионате регионального отделения Юнармии Московской области по оказанию первой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Соревнования были посвящены 84-й годовщине контрнаступления Красной армии под Москвой. Они состоялись в Доме Юнармии городского округа Мытищи. Чемпионат был направлен на приобщение детей и молодёжи к здоровому образу жизни и патриотическое воспитание.
В мероприятии приняли участие почти 100 команд из Московской и Калужской областей.
В администрации добавили, что за информацией о вступлении в Юнармию можно обратиться по телефону 8 (496) 463-12-14.
