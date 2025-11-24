Раменские юнармейцы выступили на чемпионате по оказанию первой помощи

24 ноября 2025, 18:51

Фото: Раменский молодёжный центр

Четыре отряда из Раменского муниципального округа приняли участие во II Открытом чемпионате регионального отделения Юнармии Московской области по оказанию первой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.