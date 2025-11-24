Достижения.рф

Раменские юнармейцы выступили на чемпионате по оказанию первой помощи

Фото: Раменский молодёжный центр

Четыре отряда из Раменского муниципального округа приняли участие во II Открытом чемпионате регионального отделения Юнармии Московской области по оказанию первой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



Соревнования были посвящены 84-й годовщине контрнаступления Красной армии под Москвой. Они состоялись в Доме Юнармии городского округа Мытищи. Чемпионат был направлен на приобщение детей и молодёжи к здоровому образу жизни и патриотическое воспитание.

Фото: Раменский молодёжный центр

В мероприятии приняли участие почти 100 команд из Московской и Калужской областей.

В администрации добавили, что за информацией о вступлении в Юнармию можно обратиться по телефону 8 (496) 463-12-14.
Лора Луганская

