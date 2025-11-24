В Раменском проходят занятия по подготовке молодых пожарных

24 ноября 2025, 18:35

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

На базе 26 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Московской области проходят занятия по подготовке пожарных. Цель тренировок – передача практических навыков новым работникам Мособлпожспаса, сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.