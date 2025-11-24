В Раменском проходят занятия по подготовке молодых пожарных
На базе 26 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Московской области проходят занятия по подготовке пожарных. Цель тренировок – передача практических навыков новым работникам Мособлпожспаса, сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.
В обучении участвовали все желающие сотрудники Раменского пожарно-спасательного гарнизона. Программа семинара включала отработку ключевых профессиональных навыков: подбор и обслуживание боевой одежды и снаряжения, работу в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, разведку в непригодной для дыхания среде.
Важной частью программы стали занятия по оказанию первой помощи, которые провела фельдшер службы медицины катастроф, инструктор по первой помощи Елена Лад.
Участники семинара изучили правила сердечно-лёгочной реанимации, технику наложения кровоостанавливающих жгутов, особенности работы с ожогами, а также методы безопасной перевозки пострадавших, принципы их быстрого осмотра.
Читайте также: