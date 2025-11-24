Достижения.рф

В Раменском проходят занятия по подготовке молодых пожарных

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

На базе 26 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Московской области проходят занятия по подготовке пожарных. Цель тренировок – передача практических навыков новым работникам Мособлпожспаса, сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.



В обучении участвовали все желающие сотрудники Раменского пожарно-спасательного гарнизона. Программа семинара включала отработку ключевых профессиональных навыков: подбор и обслуживание боевой одежды и снаряжения, работу в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, разведку в непригодной для дыхания среде.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО

Важной частью программы стали занятия по оказанию первой помощи, которые провела фельдшер службы медицины катастроф, инструктор по первой помощи Елена Лад.

Участники семинара изучили правила сердечно-лёгочной реанимации, технику наложения кровоостанавливающих жгутов, особенности работы с ожогами, а также методы безопасной перевозки пострадавших, принципы их быстрого осмотра.
Лора Луганская

