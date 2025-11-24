Глава Раменского округа Малышев поздравил победительниц медицинского конкурса
Трёх врачей из Раменского, одержавших победу в голосовании «Народный доктор Московской области», поздравил глава округа Эдуард Малышев. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Голосование проводилось на портале «Добродел».
«Среди сотрудников медучреждений округа первое место заняла заведующая Удельнинской поликлиники Анна Конченкова, второе — педиатр, участковый педиатрического отделения Раменской больницы Екатерина Николаева и участковый терапевт Речицкой поликлиники Людмила Согомонян», — говорится в сообщении.Эдуард Малышев вручил победительницам в торжественной обстановке цветы и символические подарки.
«Мы продолжим поддерживать наших специалистов и развивать здравоохранение в округе», — заверил Малышев.