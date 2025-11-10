Раменских полицейских поздравили с Днем сотрудников органов внутренних дел

10 ноября 2025, 18:22

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

10 ноября сотрудники полиции отмечают День сотрудника органов внутренних дел. В Раменском праздник отметили торжественным собранием в актовом зале МУ МВД России «Раменское». В мероприятии участвовали действующие сотрудники, ветераны, представители администрации, депутатского корпуса округа и молодежь, рассказали в Администрации Раменского муниципального округа.





Собрание открыли торжественным выносом флага России и гимном. Начальник МУ МВД России «Раменское» полковник Александр Юрьевич Назаров поздравил коллег и подчеркнул значимость службы в современном мире.

«Сегодня я хочу не только отдать дань уважения нашей профессии, но и поблагодарить каждого человека, сидящего в этом зале. Спасибо за ваш ежедневный труд, за ваши надежность и профессионализм, которые видят и ценят как руководители, так и жители нашего округа. На ваших плечах лежит огромная ответственность за их спокойствие. Не могу не отметить сотрудников полиции, принимавших участие в специальной военной операции. Без всякого преувеличения вы – настоящие герои!», — поздравил коллег Александр Назаров.

