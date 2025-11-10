Раменских полицейских поздравили с Днем сотрудников органов внутренних дел
10 ноября сотрудники полиции отмечают День сотрудника органов внутренних дел. В Раменском праздник отметили торжественным собранием в актовом зале МУ МВД России «Раменское». В мероприятии участвовали действующие сотрудники, ветераны, представители администрации, депутатского корпуса округа и молодежь, рассказали в Администрации Раменского муниципального округа.
Собрание открыли торжественным выносом флага России и гимном. Начальник МУ МВД России «Раменское» полковник Александр Юрьевич Назаров поздравил коллег и подчеркнул значимость службы в современном мире.
«Сегодня я хочу не только отдать дань уважения нашей профессии, но и поблагодарить каждого человека, сидящего в этом зале. Спасибо за ваш ежедневный труд, за ваши надежность и профессионализм, которые видят и ценят как руководители, так и жители нашего округа. На ваших плечах лежит огромная ответственность за их спокойствие. Не могу не отметить сотрудников полиции, принимавших участие в специальной военной операции. Без всякого преувеличения вы – настоящие герои!», — поздравил коллег Александр Назаров.Замглавы Раменского округа Александр Пивоваров, председатель Совета депутатов Юрий Ермаков и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Юрий Бурмистров присоединились к поздравлениям сотрудников полиции и выразили им искреннюю благодарность за службу. Наиболее отличившихся сотрудников наградили ведомственными и муниципальными наградами.
Подарком для полицейских стали выступления образцового Вокального ансамбля «Камертон» Дворца культуры «Сатурн». Юные артисты исполнили песни, которые тронули всех присутствующих. Кроме того, для участников собрания выступили ветеран органов внутренних дел Александр Дымов и солистка военно-духового оркестра Академии ФСБ России, заслуженная артистка РФ Анастасия Артемова.