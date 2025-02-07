В Раменском музее открылась выставка гжельской майолики

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.
Выставка майолики авторства известной гжельской мастерицы Юлии Петлиной открылась в Раменском музее, в экспозицию вошли произведения, демонстрирующие органичное использование традиций народного промысла в современном искусстве, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Искусство Юлии Петлиной — это искусство подлинного народного мастера, живое традиционное искусство. В Гжели Юлия Ивановна оказалась ближе всех к основам старинного промысла», — казала доктор искусствоведения, академик РАХ Татьяна Астраханцева.Юлия Петлина родилась в Москве. Образование она получила в Высшем художественно-промышленном училище (бывшей Строгановке), и с 1983 года работает в гжельских цехах Фенино и Трошково.
Выставка будет работать до 24 марта.
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