В Раменском с помощью «Народного инспектора» в январе выписали 69 штрафов за неправильную парковку

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Жители Раменского городского округа активно используют приложение «Народный инспектор» для борьбы с неправильной парковкой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Приложение позволяет жителям Подмосковья оперативно сообщать о неправильной парковке автомобилей во дворах, на зелёных насаждениях, детских и контейнерных площадках. Для этого нужно сделать видеозапись длительностью 15 секунд, на которой будет виден номер нарушителя и зафиксирован состав правонарушения. Видео с указанием адреса следует отправить через приложение», – пояснили в администрации.Там добавили, что жалобы рассматривают инспекторы Министерства благоустройства Московской области. Они принимают решение о назначении штрафа. Информацию о решении направляют заявителю.
По данным администрации, с 12 ноября по 27 декабря прошлого года с помощью «Народного инспектора» были оштрафованы 120 автовладельцев на сумму 600 тыс. рублей. В январе этого года выписано 69 штрафов на 345 тыс.
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Лора Луганская