Студентки Раменского колледжа готовятся к чемпионату «Профессионалы»

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Две студентки третьего курса отделения Раменского колледжа «Сервис услуг» ведут подготовку к чемпионату «Профессионалы» по компетенции «Ресторанный сервис». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Студентки направления «Повар, кондитер» Дьякова и Разгуляева занимаются постижением кулинарной науки. Девушки уже умеют эстетично сервировать стол и красиво складывать салфетки. Но их обучение ещё не закончено. Они должны изучить определённый порядок действий – с момента встречи гостей до их ухода. Предстоит также узнать правила и варианты подачи блюд и напитков. Кроме того, очень важен этикет», – говорится в сообщении.Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
В кулинарном искусстве существует множество видов обслуживания: французский, английский, немецкий, русский, американский, шведский столы, клубный сервис, кейтеринг. Все эти виды придётся изучить будущим участницам чемпионата.
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Лора Луганская