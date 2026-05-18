Раменский дзюдоист Баранов завоевал серебро международных соревнований

18 мая 2026, 18:13

оригинал Фото: Федерация дзюдо РФ, Спортшкола «Раменское»

Дзюдоист из Раменского Ярослав Баранов стал серебряным призёром международных соревнований. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





В Хабаровске провели масштабный международный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет памяти легендарного основателя самбо и родоначальника дзюдо в России Василия Ощепкова.



Соревнования собрали на «Платинум Арене» более 200 сильнейших атлетов из 13 стран, в том числе из Франции, Сербии, Китая, Монголии и Турции. В условиях сильной конкуренции сборная России заняла первое место в итоговом протоколе.



«Особый повод для гордости нашего округа – выступление Ярослава Баранова. Представляя сборную России в весовой категории до 50 килограммов, он проявил исключительную технику и волю к победе. По итогам напряжённых схваток с лучшими борцами мира спортсмен поднялся на вторую ступень пьедестала», – отметили в администрации.