Раменский ФК «Сатурн» обыграл «Квант» при мощной поддержке трибун
Раменский футбольный клуб «Сатурн» победил «Квант» со счётом 3:1 в очередном матче чемпионата Второй лиги Б. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Игра прошла при мощной поддержке трибун и стала настоящим праздником для болельщиков. Поддержать любимую команду пришли семьи с детьми, активные фанаты.
Команда показала уверенную игру. Итоговый счёт стал закономерным отражением происходившего на поле.
«Сегодняшний результат – победа. Я бы сказал, что лучшими у нас были болельщики. В очередной раз нашей команде оказали прекрасную поддержку, и ребята это ощущают. Мы это очень ценим», – поделился главный тренер ФК «Сатурн» Артём Куликов.Победа стала важным шагом для «Сатурна» в текущем сезоне. Впереди – новые матчи. Команда настроена радовать зрителей яркой игрой и результатами.