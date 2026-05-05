Раменский ФК «Сатурн» обыграл «Квант» при мощной поддержке трибун

05 мая 2026, 17:57

Фото: Раменский медиацентр

Раменский футбольный клуб «Сатурн» победил «Квант» со счётом 3:1 в очередном матче чемпионата Второй лиги Б. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Игра прошла при мощной поддержке трибун и стала настоящим праздником для болельщиков. Поддержать любимую команду пришли семьи с детьми, активные фанаты.



Фото: Раменский медиацентр

Команда показала уверенную игру. Итоговый счёт стал закономерным отражением происходившего на поле.

«Сегодняшний результат – победа. Я бы сказал, что лучшими у нас были болельщики. В очередной раз нашей команде оказали прекрасную поддержку, и ребята это ощущают. Мы это очень ценим», – поделился главный тренер ФК «Сатурн» Артём Куликов.