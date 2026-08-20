Раменский кондитер выиграла Всероссийский Кубок креативных бизнес-проектов
Кондитер Анна Старостина, основавшая бренд «Раменские ириски», победила во Всероссийском конкурсе для творческих предпринимателей «Кубок креативных бизнес-проектов 2026». Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
По итогам конкурса проект занял первое место в направлении «Наследие» в номинации «Успех».
«Особенность раменских ирисок – не только их неповторимый вкус, но и история, стоящая за каждой конфетой. Работая над проектом, Анна связала рецептуру и концепцию своего продукта с историей родного города. В основе легенды – история о щедрости князей Прозоровских-Голицыных, которые с начала XIX века владели землями Раменского. По преданию, один из князей одаривал крестьянских детей в праздники сладостями, а его дочь Мария Александровна открывала школы и ставила в своей усадьбе спектакли для крестьянских детишек», – рассказали в ведомстве.Анна соединила княжескую традицию с секретом бабушкиного томлёного молока, создав сладость, возрождающую историческую память через вкус.
Всероссийский Кубок креативных бизнес-проектов – ежегодный конкурс творческих предпринимателей, который с 2024 года объединяет представителей креативных индустрий из регионов страны.
На конкурс в этом году поступило около 500 заявок со всей России. В финал вышло около 80 проектов. Победителями стали 53 проекта в шести направлениях креативных индустрий.