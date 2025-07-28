Ярмарка «Ильинская блоха» объединила жителей посёлка в дружественной атмосфере

28 июля 2025, 23:50

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В поселке Ильинский состоялась девятая по счёту ярмарка «Ильинская блоха». Жители собрались в тёплой и дружественной обстановке, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Мероприятие стало площадкой для обмена воспоминаниями и историями, объединив разные поколения. На ярмарке можно было найти и старинную мебель, и картины, и одежду, и украшения и многое другое.



«Ильинская блоха» – праздник единения и теплоты. Именно жители Ильинского создают эту уникальную атмосферу искренности и взаимной поддержки. Я рад, что традиция продолжается, что укрепляются связи между нами», – сказал депутат Совета депутатов Раменского муниципального округа, идейный вдохновитель проекта Сергей Дёмин.