Раменский стоматолог Воробьёва рассказала, как часто нужно проверять зубы
Видео: Раменский медиацентр
Осмотр у стоматолога необходимо проходить каждые полгода. Об этом заявила заведующая II отделением Раменской стоматологии, врач-стоматолог общей практики Мария Воробьёва. Недавно специалист поступила на работу в отделение, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
«Каждые полгода надо обязательно приходить на осмотр к стоматологу. Если запустить зуб, он будет разрушаться всё больше и больше. У беременных женщин случаются заболевания, и им нужно тоже показываться стоматологу. Бывают и генетически унаследованные заболевания. После приёма углеводной пищи рекомендуют чистить зубы. И помните, стоматолог – это всегда друг», – отметила медик.Как рассказали в пресс-службе, врач решила пойти по стопам мамы. Мария Николаевна родилась в Раменском. Окончив школу №8, поступила в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. Теперь трудится в родном городе. Это второе место работы молодого специалиста. Раньше она принимала пациентов любого возраста, сейчас – только взрослых.
«Боязнь при посещении стоматолога присутствует у большинства пациентов. Главное – успокоить, всё объяснить пациенту. Тогда весь процесс пройдёт спокойно», – отметила молодой специалист.Мария Воробьёва трудится в Раменской стоматологии около полугода. Она отметила, что коллектив принял её дружелюбно.