Раменский стоматолог Воробьёва рассказала, как часто нужно проверять зубы

28 июля 2025, 23:56

Видео: Раменский медиацентр

Осмотр у стоматолога необходимо проходить каждые полгода. Об этом заявила заведующая II отделением Раменской стоматологии, врач-стоматолог общей практики Мария Воробьёва. Недавно специалист поступила на работу в отделение, сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.







«Каждые полгода надо обязательно приходить на осмотр к стоматологу. Если запустить зуб, он будет разрушаться всё больше и больше. У беременных женщин случаются заболевания, и им нужно тоже показываться стоматологу. Бывают и генетически унаследованные заболевания. После приёма углеводной пищи рекомендуют чистить зубы. И помните, стоматолог – это всегда друг», – отметила медик.

Фото: Раменский медиацентр



«Боязнь при посещении стоматолога присутствует у большинства пациентов. Главное – успокоить, всё объяснить пациенту. Тогда весь процесс пройдёт спокойно», – отметила молодой специалист.