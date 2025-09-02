Выпускники Раменского колледжа смогут начать карьеру на профильном предприятии
Первокурсники Раменского колледжа 1 сентября собрались на торжественную линейку в честь Дня знаний. Получив диплом, студенты могут сразу трудоустроиться на градообразующее предприятие, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«В стенах профессионального учебного заведения ребята получат среднее образование и специальность. Затем они смогут стать частью команды градообразующего предприятия. Об этом сообщили гендиректор Раменского приборостроительного конструкторского бюро Александр Войт и директор колледжа Алексей Щербаков. Получив диплом, студенты могут стразу трудоустроиться на это предприятие», – отметили в администрации.
Обращаясь к первокурсникам с напутственным словами, педагоги и старшекурсники пожелали им всего самого доброго.