Школьников Раменского поздравил с Днём знаний Буратино

02 сентября 2025, 15:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Праздник, посвящённый Дню знаний, организовали для школьников в Раменском парке. С новым учебным годом ребят поздравляли герои сказки «Буратино». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Сказочные персонажи вместе с детьми вспоминали, чему учат в школе, объясняли, почему эти знания важны, и развлекали юных гостей праздника.





«В рамках мероприятия на площадке «Лира» провели мастер-классы, в том числе архитектурный, на котором участники работали с доступным материалом», — говорится в сообщении.