Школьников Раменского поздравил с Днём знаний Буратино
Праздник, посвящённый Дню знаний, организовали для школьников в Раменском парке. С новым учебным годом ребят поздравляли герои сказки «Буратино». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Сказочные персонажи вместе с детьми вспоминали, чему учат в школе, объясняли, почему эти знания важны, и развлекали юных гостей праздника.
«В рамках мероприятия на площадке «Лира» провели мастер-классы, в том числе архитектурный, на котором участники работали с доступным материалом», — говорится в сообщении.Кроме того, в программу праздника вошли подвижные игры для детей и взрослых.
Ранее сообщалось, что на территории Раменского округа с начала года модернизировали пятнадцать детских игровых площадок.