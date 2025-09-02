Младшеклассников Раменского округа угостили мороженым
Мороженое в честь Дня знаний получили ученики школ Раменского округа с первого по четвёртый классы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сладкие подарки младшеклассникам Московской области раздают 1 сентября инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва.
«Гостем торжественной линейки раменской школы №9 стал глава округа Эдуард Малышев. Он лично раздал ребятам мороженое», — говорится в сообщении.В школу №9 в этом году пришли 218 первоклассников. Многие из них ходили на подготовительные занятия, но некоторые познакомились с учителями только в первый день учёбы. Ребята подарили учителям цветы и с удовольствием съели мороженое.
