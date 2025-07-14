Раменский парк приглашает на спортивные игры, мастер-классы и танцы на воздухе

14 июля 2025, 13:27

Фото: Раменский медиацентр

В Раменском парке на этой неделе проведут серию разноплановых мероприятий под открытым небом. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.







«15 июля мероприятия на площадке «Лира» стартуют в 16:00. Запланированы спортивная игровая программа, творческий экологический мастер-класс «Мастерим своими руками» и «Весёлые старты». А в 18:30 начнётся театральный перформанс «Анна Ахматова». 19 июля в программе – занятия по танцам от коллектива «Вдохновение», мастер-класс по гавайским танцам от студии «Капилина», подвижные игры для детей и очередной мастер-класс», – отметили в администрации.