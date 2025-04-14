Раменский парк пригласил на мастер-классы, танцы и развлекательные программы

Фото: пресс-служба Раменского м. о.
Посетителей Раменского парка приглашают в субботу, 19 апреля, на забег «5 Вёрст». Забег «5 Вёрст». Это еженедельное мероприятие и идеальный вариант для первой пробежки, сообщили в пресс-службе Раменского муниципального округа.
«Чтобы принять участие в старте, необходимо всего раз зарегистрироваться на сайте 5verst.ru и принести с собой полученный QR-код. С помощью него можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых стартах проекта. Дополнительно регистрироваться не нужно», – рассказали в пресс-службе.В 14.05 маленькие гости парка смогут принять участие в спортивной игровой программе на площадке «Лира». В 14.55 творческая мастерская пригласит на занятие «Мастерим своими руками».
В 16.00 на той же площадке начнутся ретро-танцы, которые продолжатся Молодежной дискотекой в 17.00.
20 апреля, в воскресенье, в 15.30 на площадке «Лира» проведут подвижные игры для детей. В 16.20 там же откроется творческая мастерская.
Читайте также:
Для детей участников СВО провели экскурсию на Раменское радио и телевидение
Глава Раменского округа Малышев проверил организацию помощи больным диабетом
Около 100 бадминтонистов собрал турнир в честь Дня космонавтики в Раменском
Лора Луганская