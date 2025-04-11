Для детей участников СВО провели экскурсию на Раменское радио и телевидение

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Дети участников специальной военной операции побывали на Раменском радио и телевидении. Экскурсию организовал местный медиацентр, рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Юные гости смогли не только познакомиться с профессией журналиста, но и попробовать себя в качестве ведущих и участников программы, осмотреть несколько студий, взять интервью и увидеть экспонаты музея Раменского радио. Экскурсию для школьников провела корреспондент Раменского медиацентра, член Союза журналистов Подмосковья Ольга Неаполитанская.
Экскурсия завершилась чаепитием, в ходе которого ребята поделились планами. Некоторые предположили, что выберут для себя профессию журналиста.
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«Ребята задавали вопросы и участвовали в викторине, посвящённой средствам массовой информации. Это была не просто экскурсия, а ещё и возможность профориентации, а также популяризация медиаобразования», – отметила журналист.Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.
Экскурсия завершилась чаепитием, в ходе которого ребята поделились планами. Некоторые предположили, что выберут для себя профессию журналиста.
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Лора Луганская