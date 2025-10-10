В подмосковном Раменском первоклассников посвятили в юные пешеходы

10 октября 2025, 15:49

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Удельнинской школе-интернате Раменского округа прошёл необычный урок — посвящение первоклассников в юные пешеходы. Его провели старшеклассники из отряда юных инспекторов движения «Главная дорога», рассказали в Администрации Раменского муниципального округа.