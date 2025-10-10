В подмосковном Раменском первоклассников посвятили в юные пешеходы
Удельнинской школе-интернате Раменского округа прошёл необычный урок — посвящение первоклассников в юные пешеходы. Его провели старшеклассники из отряда юных инспекторов движения «Главная дорога», рассказали в Администрации Раменского муниципального округа.
Ребята в игровой форме рассказали малышам, как правильно переходить дорогу, что означают сигналы светофора и почему важно носить светоотражающие элементы. Первоклассники активно отвечали на вопросы, делились своим опытом и вместе разбирались, как действовать в сложных дорожных ситуациях.
Юные инспекторы показали видеоролики о безопасном движении, напомнили о правилах использования самокатов и велосипедов, а еще помогли школьникам составить безопасный маршрут от школы до дома. Скоро отряд ЮИД выйдет на практическое занятие с первоклассниками, чтобы пройти этот путь вместе.
Все малыши получили подарки — игрушки и светоотражающие фликеры, которые уже разместили на своих рюкзаках. Главным итогом мероприятия стало обещание ребят быть внимательными на дороге и соблюдать все правила дорожного движения.
