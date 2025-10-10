В Раменском организовали «Школу матерей» для будущих родителей

10 октября 2025, 16:06

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Образовательный проект «Школа» матерей» организовал Центр материнства и детства в Раменском для семей, где ожидают появления малыша. Занятия проводятся по четвергам в конференц-зале медучреждения. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Лекции в «Школе матерей» читают акушеры-гинекологи, неонатологи и консультанты по грудному вскармливанию. В проекте также участвуют перинатальные психологи и сотрудники Окружного управления социального развития №5.





«На занятиях женщинам рассказывают о разных аспектах подготовки к родам, уходе за младенцами и пр. Кроме того, участницы обмениваются опытом и получают психологическую поддержку», — говорится в сообщении.