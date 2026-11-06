Юные исполнители из Раменского стали финалистами конкурса «Радуга талантов»
В Подмосковье завершился XV Московский областной конкурс современного творчества «Радуга талантов». В финал вышли три творческих номера коллективов из Раменского муниципального округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Радуга талантов» – одно из самых масштабных событий культурной жизни региона. В этом году участники из 26 муниципальных образований региона подали 280 заявок. Конкурсные работы прошли экспертный отбор по видеозаписям. В результате в финал вышли 170 коллективов и сольных исполнителей.
«В числе финалистов оказались сразу три номера представителей Раменского округа. Вокальная студия «Матрёшки.ру» представила выступление старшей группы и сольный номер Евы Романкуловой. Ещё одной финалисткой стала солистка вокальной студии «Конфетти» Ева Небрат», – рассказали в администрации.
Финалистам предстояло выступить перед жюри в Центральном дворце культуры «Звезда» в Наро-Фоминске. Там собрались сильнейшие исполнители Московской области – более 1200 артистов и десятки творческих объединений.
В условиях высокой конкуренции старшая группа студии «Матрёшки.ру» стала лауреатом первой степени. Также коллектив выступил на гала-концерте победителей конкурса.