В Раменском торжественно отметили 60-летие Дворца культуры «Сатурн»

06 ноября 2026, 15:51

Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

В Большом зале Дворца культуры «Сатурн» состоялся праздничный вечер, посвящённый 60-летию учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Вечер объединил жителей разных поколений, для которых ДК стал важной частью жизни и местом, где раскрывают таланты.



Гостей встречала выставка «Сатурн в лицах». Это фотографии и истории людей, жизнь которых связана с дворцом. Праздничное настроение создавали радиотрансляция «Сатурн-ФМ», выступления коллектива «Играй, гармонь!» и укулеле-оркестра «Ладушки».

«Концертная программа стала отражением истории «Сатурна». На сцене выступили многочисленные танцевальные и музыкальные коллективы, артисты. Вечер украсили поздравления почётных гостей, отметивших вклад дворца в культурную жизнь округа», – рассказали в администрации.