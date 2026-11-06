В Раменском торжественно отметили 60-летие Дворца культуры «Сатурн»
В Большом зале Дворца культуры «Сатурн» состоялся праздничный вечер, посвящённый 60-летию учреждения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.
Вечер объединил жителей разных поколений, для которых ДК стал важной частью жизни и местом, где раскрывают таланты.
Гостей встречала выставка «Сатурн в лицах». Это фотографии и истории людей, жизнь которых связана с дворцом. Праздничное настроение создавали радиотрансляция «Сатурн-ФМ», выступления коллектива «Играй, гармонь!» и укулеле-оркестра «Ладушки».
«Концертная программа стала отражением истории «Сатурна». На сцене выступили многочисленные танцевальные и музыкальные коллективы, артисты. Вечер украсили поздравления почётных гостей, отметивших вклад дворца в культурную жизнь округа», – рассказали в администрации.
За шесть десятилетий в «Сатурне» прошли тысячи концертов, фестивалей и спектаклей, выросло много поколений артистов и зрителей. Сейчас ДК продолжает объединять людей, сохранять традиции и открывать новые имена.