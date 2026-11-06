95-летний житель Раменского плетёт маскировочные сети для фронтовых волонтёров
95-летний Николай Соколов из Раменского третий год плетёт маскировочные сети для группы волонтёров «Очаг тепла». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.
Николай Михайлович сам сконструировал и изготовил станок для нарезки материала, и теперь работа идёт быстрее. Он долго наблюдал, как фронтовые волонтёры режут ткань вручную, и видел, что полосы выходят разной ширины, а руки быстро устают. Станок получился простым в обращении, надёжным и точным.
Волонтёры группы «Очаг тепла» считают Николая Михайловича своей опорой, а его станок стал символом мастерской.
«В нашей команде нет никого, кто делал бы больше, чем он. Да, многие молодцы, и наши совместные усилия дают очень значимый результат. Но если выделить среди нас самого работоспособного и ответственного, то это, безусловно, Николай Михайлович», – поделилась фронтовой волонтёр Светлана.Соколову дали позывной Прадед. С передовой бойцы присылают ему слова благодарности. В день 95-летия Николая Михайловича волонтёры навестили его и подарили часы.