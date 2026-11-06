95-летний житель Раменского плетёт маскировочные сети для фронтовых волонтёров

06 ноября 2026, 15:15

оригинал Фото: пресс-служба администрации Раменского м. о.

95-летний Николай Соколов из Раменского третий год плетёт маскировочные сети для группы волонтёров «Очаг тепла». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Николай Михайлович сам сконструировал и изготовил станок для нарезки материала, и теперь работа идёт быстрее. Он долго наблюдал, как фронтовые волонтёры режут ткань вручную, и видел, что полосы выходят разной ширины, а руки быстро устают. Станок получился простым в обращении, надёжным и точным.



Волонтёры группы «Очаг тепла» считают Николая Михайловича своей опорой, а его станок стал символом мастерской.

«В нашей команде нет никого, кто делал бы больше, чем он. Да, многие молодцы, и наши совместные усилия дают очень значимый результат. Но если выделить среди нас самого работоспособного и ответственного, то это, безусловно, Николай Михайлович», – поделилась фронтовой волонтёр Светлана.