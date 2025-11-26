Раменский «Рускон» расширяет производство и внедряет современные технологии

26 ноября 2025, 17:44

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Глава Раменского округа Эдуард Малышев посетил комбинат по производству пищевых продуктов в селе Никулино — ЗАО «КППП «Рускон». С первых дней работы предприятие разрабатывает современные технологии для производства консервированных и концентрированных продуктов для разных групп населения, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.





Ассортимент включает мясные, мясорастительные, мясоовощные, рыбные, овощные, закусочные и молочные консервы, которые соответствуют ГОСТ. Продукцию фасуют в банки из ламистера или в мягкую упаковку из многослойной полимерной пленки. Кроме того, часть продукции выпускают в саморазогревающейся упаковке, что позволяет получать горячую еду в любых условиях.



«Рускон» — высокотехнологичное предприятие с современными требованиями к производству, на котором работают 160 человек. Помимо готовых блюд длительного хранения, компания выпускает и корма для животных через ООО «ГЛОБАЛ ПЕТФУД».



Сейчас в Раменском реализуют инвестпроект по строительству нового производственно-складского комплекса для производства сухих кормов. В будущем ООО «КППП «Рускон» планирует передать этот комплекс ООО «ГЛОБАЛ ПЕТФУД» в рамках реорганизации бизнес-процессов.

«Желаю всему коллективу предприятия и его генеральному директору Александру Сергеевичу Левченко только развития! Участие в проекте импортозамещения — важный толчок для увеличения производственных мощностей, расширения складских помещений и линейки продукции», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.