В Подмосковье ликвидировали более 3,6 тыс. нелегальных торговых палаток
Свыше 3600 нестационарных объектов торговли (НТО), установленных и функционировавших с нарушениями законодательства, ликвидировали в Московской области с января. Это в 11 раз превышает показатели прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Как пояснил глава министерства Сергей Двойных, под снос идут палатки и ларьки, не внесённые в Схему размещения муниципалитетов, открытые без договора на установку и эксплуатацию и не соответствующие областным стандартам благоустройства.
Он добавил, что на месте снесённых ларьков появляются благоустроенные общественные пространства, востребованные местными жителями.«В будущем году мы продолжим работу в этом направлении», — подчеркнул Двойных.