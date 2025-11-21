В Подмосковье ликвидировали более 3,6 тыс. нелегальных торговых палаток

21 ноября 2025, 16:29

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 3600 нестационарных объектов торговли (НТО), установленных и функционировавших с нарушениями законодательства, ликвидировали в Московской области с января. Это в 11 раз превышает показатели прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.





Как пояснил глава министерства Сергей Двойных, под снос идут палатки и ларьки, не внесённые в Схему размещения муниципалитетов, открытые без договора на установку и эксплуатацию и не соответствующие областным стандартам благоустройства.



