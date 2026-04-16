В Электростали капитально ремонтируют спортшколу единоборств

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В Электростали на улице Красной, 36 продолжаются работы по капитальному ремонту спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь». Подрядчик уже приступил к отделочным и общестроительным работам, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Здание 1958 года постройки имеет общую площадь 608,5 квадратных метра. В ходе ремонта обновят фасад и входную группу, заменят инженерные коммуникации, радиаторы, сантехнику, полы, потолки, окна и двери. Кроме того, завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.



Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и нацпроекта «Семья». Завершить ремонт планируется в 2026 году.