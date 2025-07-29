Раменский школьник Родиончев выиграл Всероссийский чемпионат «Профессионалы»

29 июля 2025, 17:07

Фото: Раменский колледж

15-летний раменский школьник Иван Родиончев стал победителем Всероссийского чемпионата «Профессионалы-2025». Он был лучшим в компетенции «Мехатроника (юниоры)», сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Родиончев учится в Раменской школе №5 и благодаря взаимодействию с Раменским колледжем подготовился к соревнованиям под руководством тренера-наставника Ивана Уклеева. Колледж несколько лет сотрудничает с местными школами, помогая ученикам освоить азы разных профессий. Ивану два года назад предложили попробовать себя в мехатронике.

Фото: Раменский колледж



«У меня была задача собрать и запрограммировать автоматизированную линию. Представим завод, где есть конвейерная лента. По ней перемещаются детали, которые потом преобразуются во что-то конечное, например, мобильный телефон. Нужно было собрать и запрограммировать автоматизированную линию, которая собирала заготовки и производила с ними определенные действия. Я должен был сделать это всё в уменьшенном формате», – рассказал школьник.