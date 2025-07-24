В Раменском открылся патриотический штаб
Раменский молодёжный центр открыл на базе отдела досуговой деятельности «Юность» патриотический штаб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Здесь рады любому, кто готов присоединиться и помогать. Лишних рук не бывает. Однако помещение небольшое, и люди работают посменно. Волонтёры плетут маскировочные сети, изготавливают маскировочные костюмы, свечи, собирают лекарства, вещи личного пользования. Гуманитарную помощь отправляют с волонтёрами», – рассказали в пресс-службе.
Как рассказала волонтёр Светлана Николаевна Кузина, её брат сейчас находится в зоне проведения спецоперации. Поэтому всё это ей, как и любому участнику штаба, небезразлично.