Под Воронежем оштрафовали мужчину за прослушивание песен Верки Сердючки
Борисоглебский суд назначил штраф в 50 тысяч рублей Павлу Вахрушеву за публичное воспроизведение песни украинского исполнителя Андрея Данилко, известного как Верка Сердючка, около ночного клуба. Мужчина признал вину и принес извинения.
Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в ночь с 1 на 2 ноября у клуба «Жара» в Борисоглебске. Вахрушев заявил, что слова песни были неподобающими и раскаялся в содеянном.
Суд квалифицировал действия мужчины как публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Другие детали дела не раскрываются.
