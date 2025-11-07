В Раменской школе №21 провели урок памяти «Герои нашего времени»

07 ноября 2025, 19:07

Фото: пресс-служба Администрации Раменского муниципального округа

Особый урок патриотизма, посвящённый памяти Александра Николаевича Алексеева — воина-интернационалиста, пилота вертолёта Ми-24 и участника боевых действий в Афганистане провели в Раменской школе №21, рассказали в Администрации округа.





Имя Александра Николаевича хорошо известно в Раменском. После возвращения с войны он активно участвовал в жизни ветеранской организации, стоял у истоков движения «Боевое братство» и помогал организовывать патриотические акции, включая «Бессмертный батальон». Благодаря его инициативе в школе №21 появился музей боевой славы, ставший важным центром патриотического воспитания.



«Проходит целая череда патриотических мероприятий, очень важных для воспитания души. Разговор молодёжи со взрослыми помогает понять, что хорошо, а что плохо. Мы напоминаем, что жизнь строится на фундаменте, который создавали ваши родители, дедушки и бабушки», — отметила председатель Совета ветеранов Надежда Желтухина.

«С Александром два раза был в Афганистане. Он выполнял полёты на вертолёте Ми-24. Для тех, кто служил в Афганистане, эти вертолёты — символ помощи в самые трудные минуты», — поделился воспоминаниями ветеран боевых действий в Афганистане Павел Корчагин.