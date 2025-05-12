Волейболистки из Подмосковья завоевали медаль чемпионата России Молодежной лиги

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную медаль завоевали спортсменки из подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» на чемпионате России ГЕОТЕК Молодёжной лиги сезона 2024/25, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В последней игре второго тура чемпионата команда «Заречье-Однцово-2» встретилась с командой из Казани — «Динамо-АкБарс-УОР». Матч завершился в пользу подмосковных спортсменок со счётом 3:1. По итогам двух финальных туров лиги команда из Московской области заняли второе место», — говорится в сообщении.А золотую медаль Молодёжной лиги сезона 2024/2025 выиграли краснодарские спортсменки из команды «Динамо-РЦСП». В последний день соревнований они обыграли девушек из клуба «Минчанка» Республики Беларусь.
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