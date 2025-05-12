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Волейболистки из Подмосковья завоевали медаль чемпионата России Молодежной лиги

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Серебряную медаль завоевали спортсменки из подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» на чемпионате России ГЕОТЕК Молодёжной лиги сезона 2024/25, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В последней игре второго тура чемпионата команда «Заречье-Однцово-2» встретилась с командой из Казани — «Динамо-АкБарс-УОР». Матч завершился в пользу подмосковных спортсменок со счётом 3:1. По итогам двух финальных туров лиги команда из Московской области заняли второе место», — говорится в сообщении.
А золотую медаль Молодёжной лиги сезона 2024/2025 выиграли краснодарские спортсменки из команды «Динамо-РЦСП». В последний день соревнований они обыграли девушек из клуба «Минчанка» Республики Беларусь.

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Четырнадцатилетний гроссмейстер из Подмосковья стал чемпионом Азии по блицу
12 мая 2025, 09:13

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Четырнадцатилетний гроссмейстер из Московской области Иван Землянский завоевал золото на чемпионате Азии по блицу, который прошёл 10 мая в Эль-Айне (ОАЭ), сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Юный шахматист, уже ставший самым молодым гроссмейстером в истории России, набрал 8 очков из 9 возможных и уверенно занял первое место. Серебро досталось представителю Ирана Мовахеду Сине, третьим стал россиянин Рудик Макарян. В соревнованиях участвовали 111 шахматистов, среди которых — 30 гроссмейстеров и 38 международных мастеров.

Иван Землянский демонстрирует высокие результаты на протяжении всего сезона. Он стал бронзовым призёром мужского чемпионата России по блицу в личном зачёте, а также по быстрым шахматам — в составе сборной Московской области. Кроме того, он успешно выступил на чемпионате мира по рапиду и блицу, выиграл отборочный этап Кубка Восточного экономического форума и занял третье место в финале, а недавно стал бронзовым призёром чемпионата России по классическим шахматам.

«И вот теперь новое и знаменательное достижение: 14-летний Ваня победил в чемпионате Азии по блицу, где играло множество знаменитых гроссмейстеров. Особо отмечу, что россияне участвуют в личном чемпионате Азии впервые, так что эта золотая медаль – первая для России!», — отметил президент Федерации шахмат Московской области, гроссмейстер Сергей Карякин.

Год назад, в возрасте 13 лет, воспитанник шахматной школы Ярослава Призанта выполнил последнюю норму гроссмейстера и стал самым юным обладателем этого звания в истории СССР и России. Его достижение вошло в топ-10 лучших результатов среди юных шахматных вундеркиндов за всю историю. Землянский также является стипендиатом гроссмейстера Сергея Карякина.

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#школьники
#медаль
#шахматы
#победа
#подмосковье
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В серпуховском филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся торжественный митинг
Митинг к 80-летию Победы прошел филиале Военной академии РВСН в Серпухове
11 мая 2025, 16:07

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В серпуховском филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого состоялся торжественный митинг, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.
Офицерам, которые на сегодняшний день выполняют задачи по обеспечению безопасности России, традиционно вручили очередные воинские звания. Серпуховский филиал академии является одним из главных центров подготовки офицерских кадров ракетных войск. Во время войны здесь находилась Вторая Московская военная авиационная школа механиков спецслужб, выпускники которой героически сражались на фронтах Великой Отечественной.

В День Победы 600 курсантов и офицеров академии поучаствовали в торжественном параде на Красной площади. Участие в юбилейном Параде — это огромная честь, которой военнослужащие академии удостаиваются уже многие годы.

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#военные
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#парад
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Школьники Подмосковья победили в международной Азиатской олимпиаде по физике
11 мая 2025, 13:12

Фото: Telegram-канал Воробьев LIVE

В международной Азиатской олимпиаде по физике в Саудовской Аравии победили подмосковные школьники. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава региона опубликовал фотографии с мероприятия. В частности, упомянуты участники: Иван Лукин, занявший первое место, Михаил Аронов, Павел Руковчук и Денис Романов, взявшие второе место. Ребята учатся в Физтех-лицее им. П.Л. Капицы в Долгопрудном.

«Вы доказали свой высочайший уровень знаний, целеустремленность и волю к победе. Мы все — ваши родители, учителя, друзья — гордимся вами! Поздравляю с победой!» — написал Воробьев.
За звание лучших из лучших боролись 220 человек из 30 стран. Россию представляли семь человек.

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#россия
#олимпиада
#физика
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Гонка «Наследники Победы» прошла на полигоне «Алабино» в Подмосковье
10 мая 2025, 20:44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Гонка «Наследники Победы» состоялась на подмосковном полигоне «Алабино» в Наро-Фоминске. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, в забеге участвовали порядка полутора тысяч человек. Патриотическое мероприятие проходит уже 12 лет благодаря Министерству информации и молодежной политики Московской области.
«Этот забег — не просто испытание силы и выносливости. Это дань уважения к великому подвигу наших дедов и прадедов, которые ценой своей жизни подарили нам мир и свободу. День Победы — священная дата для каждого из нас. Сегодня вы, наследники Победы, своими действиями показываете, что эта память жива, что она вдохновляет вас на новые свершения», — сказала министр Екатерина Швелидзе.
Участников ждала восьмикилометровая трасса, подготовленная опытными инженерами и инструкторами. Речь идет о порядка 30 препятствиях с крутыми подъемами, спусками, водными преградами, грязевыми рвами, отвесными стенами и рукоходами. Самое сложное испытание — «Эверест»: участники забираются по канату на семиметровую горку. Вся дистанция занимает порядка трех часов.

Победила команда из Воскресенска, обогнав соперников из Волоколамска. Последнюю представляли участники спортивно-патриотического клуба «Спецвзвод». Речь идет о росгвардейцах, бойцах СВО и ветеранах боевых действий.

Тройку лидеров замкнула команда из Звёздного городка с военнослужащими восьмой авиационной дивизии особого назначения. Призерам вручили кубки, а остальным — фирменные жетоны «Наследники Победы».

Кроме того, можно было попробовать полевую кухню и посетить зоны развлечений и отдыха.

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#подмосковье
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Фестиваль патриотической песни прошёл в школе подмосковной Каширы
10 мая 2025, 17:13

Фото: администрация г.о. Кашира

Фестиваль патриотической песни «Когда поёт вся школа», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в подмосковной Кашире.
Как уточнили в администрации городского округа, мероприятие состоялось в первой школе им. Героя Советского Союза А.И. Выборнова. В нем участвовали все учащиеся образовательного учреждения.

Ребята пели о солдатском героизме, Победе, любви к Родине, дружбе и мире. Каждое исполнение было искренним и наполненным вдохновением. Ни один зритель не остался равнодушным, зал поддерживал юных артистов аплодисментами и с энтузиазмом подпевал.

«Фестиваль стал настоящим праздником творчества и патриотизма, продемонстрировав, что память о Победе в Великой Отечественной войне живёт в сердцах подрастающего поколения», — сказано в публикации.
Фестиваль прошел в рамках акции «Голос Победы», в которой участвовали и другие школы Каширы.

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#мир
#россия
#подмосковье
#новости
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