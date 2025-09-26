В Подмосковье обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны

26 сентября 2025, 17:39

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Московской области специалисты группы взрывотехнических работ обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны, рассказали в ГКУ МО «Мособлпожспас».