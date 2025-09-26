Достижения.рф

В Подмосковье обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Московской области специалисты группы взрывотехнических работ обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны, рассказали в ГКУ МО «Мособлпожспас».



Первый случай произошёл в Дмитровском округе. Жители деревни Тендиково обнаружили на своём участке ручную гранату Ф-1. Они сообщили о находке в службу «Система-112». Взрывотехники перевезли гранату в безопасное место и уничтожили её согласно инструкции.

Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

Второй боеприпас нашли в Электростали на улице Строительный переулок. Рабочие заметили предмет, похожий на мину. Взрывотехники определили его как 120-мм миномётную мину ВОВ. Специалисты погрузили мину в безопасный контейнер и перевезли на полигон для уничтожения.
Оба боеприпаса ликвидировали с соблюдением всех мер безопасности. С момента обнаружения до полной нейтрализации специалисты Мособлпожспаса взаимодействовали с экстренными службами и администрациями городских округов.
Ирина Паршина

