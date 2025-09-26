В Подмосковье обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны
В Московской области специалисты группы взрывотехнических работ обезвредили два боеприпаса времён Великой Отечественной войны, рассказали в ГКУ МО «Мособлпожспас».
Первый случай произошёл в Дмитровском округе. Жители деревни Тендиково обнаружили на своём участке ручную гранату Ф-1. Они сообщили о находке в службу «Система-112». Взрывотехники перевезли гранату в безопасное место и уничтожили её согласно инструкции.
Оба боеприпаса ликвидировали с соблюдением всех мер безопасности. С момента обнаружения до полной нейтрализации специалисты Мособлпожспаса взаимодействовали с экстренными службами и администрациями городских округов.
