В ЖК «Аникеевский» открылась поликлиника на 130 посещений в смену

29 октября 2025, 09:40

оригинал Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В городском округе Красногорск ввели в эксплуатацию поликлинику на 130 посещений в смену. Разрешение на ввод объекта выдало Министерство жилищной политики Московской области девелоперу ГК «Гранель». Общая площадь здания составляет 1516 квадратных метров.







В структуре поликлиники предусмотрены отделения первичной медико-санитарной помощи, профилактики, инфекционных заболеваний и функциональной диагностики, а также кабинеты терапевта, невролога, кардиолога, офтальмолога, ЛОР-врача, хирурга, травматолога, уролога и эндокринолога. Здесь можно будет пройти диспансеризацию.



Штат учреждения составит 55 сотрудников. Застройщик обеспечит поликлинику необходимым медицинским оборудованием. Для маломобильных граждан созданы условия для удобного доступа и комфортного пребывания.



Комплекс расположен в 12 километрах от МКАД, между Новорижским и Волоколамским шоссе, недалеко от станции МЦД-2 «Аникеевка». В дальнейшем здесь появятся новые объекты социальной инфраструктуры, включая еще один детский сад, парковки и поликлинику, а также станции будущей Рублево-Архангельской линии метро.