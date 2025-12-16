Тихонов назвал биатлон главным разочарованием российского спорта
Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отметил отсутствие лидеров в сборной России по биатлону и назвал этот вид спорта главным разочарованием 2025 года.
По его мнению, российский биатлон переживает кризис из-за отсутствия ярких фигур.
«Нет яркой и молодой звезды, каким был я. Хоть мне и неудобно говорить о себе. Мои скоростные качества были намного выше, чем у всех в мире. Когда есть лидер, за ним тянутся. У нас есть неплохая молодёжь, а лидера нет», — заявил Тихонов Metaratings.ru.
Российские биатлонисты остаются отстранёнными от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международного союза биатлонистов (IBU).