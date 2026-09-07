Рапиристка Дзобаева из Подмосковья победила на турнире «Балтийский старт»

07 сентября 2026, 09:14

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Маргарита Дзобаева из Люберец завоевала золотую медаль всероссийского кадетского турнира по фехтованию «Балтийский старт» в соревнованиях рапиристок. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Турнир проходит в Выборге, он стартовал 2 сентября и завершится 9 числа. В нём участвуют юноши и девушки в возрасте до 18 лет. Они соревнуются в фехтовании на саблях, шпагах и рапирах.





«Представительница Подмосковья Маргарита Дзобаева заняла первое место. На вторую ступень пьедестала почёта поднялась Мелания Мельник из Санкт-Петербурга, а третье место поделили петербурженка Варвара Сатаева и москвичка Иллария Ионина», — говорится в сообщении.