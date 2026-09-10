Волонтёры движения «Малаховские берегини» сделали 1900 маскировочных сетей
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков встретился с участницами волонтёрского движения «Малаховские берегини». С начала СВО они изготовили 1900 маскировочных сетей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В активе руководителя объединения Светланы Матвейко и её единомышленников также более 1600 пар тёплых носков для бойцов, свыше 1000 окопных свечей. Всё это уже отправили на фронт.
В прошлом году Матвейко стала лауреатом премии губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Доброе дело. Мы рядом» за вклад в помощь фронту.
Сейчас в объединении «Малаховские берегини» – 32 добровольца.
«На одной из выездных администраций участники объединения попросили помочь с регистрацией на платформе «Волонтёры Подмосковья». Просьбу оперативно выполнили. Для меня было особой гордостью вручить этим неравнодушным людям волонтёрские книжки. Благодарю всех, кто продолжает делом и словом поддерживать наших бойцов», – сказал Волков.Вместе с настоятелем Храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла отцом Александром, прихожанами и добровольцами глава округа направил очередной груз в зону проведения спецоперации.