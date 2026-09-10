Волонтёры движения «Малаховские берегини» сделали 1900 маскировочных сетей

10 сентября 2026, 18:28

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков встретился с участницами волонтёрского движения «Малаховские берегини». С начала СВО они изготовили 1900 маскировочных сетей, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В активе руководителя объединения Светланы Матвейко и её единомышленников также более 1600 пар тёплых носков для бойцов, свыше 1000 окопных свечей. Всё это уже отправили на фронт.



В прошлом году Матвейко стала лауреатом премии губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Доброе дело. Мы рядом» за вклад в помощь фронту.



Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Сейчас в объединении «Малаховские берегини» – 32 добровольца.

«На одной из выездных администраций участники объединения попросили помочь с регистрацией на платформе «Волонтёры Подмосковья». Просьбу оперативно выполнили. Для меня было особой гордостью вручить этим неравнодушным людям волонтёрские книжки. Благодарю всех, кто продолжает делом и словом поддерживать наших бойцов», – сказал Волков.