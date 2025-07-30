Расписание электричек четырёх направлений МЖД изменится в августе

30 июля 2025, 12:56

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Казанском, Белорусском, Горьковском и Савёловском направлениях, включая МЦД-1, МЦД-3 и МЦД-4, изменится в августе из-за путевых работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





Изменения в расписании связаны, в частности, со строительством станции Петровско-Разумовская и продолжением работ по развитию ж/д инфраструктуры на перегоне между станциями Люберцы-1 и Быково, а также на станциях Железнодорожная и Москва -Сити (бывшей Тестовской).





«На перегоне Люберцы-1 – Быково работы назначены на 2-3, 9-10, 16-17, 23-24 августа в период с 22:50 до 10:50. Станциями Москва-Сити и Петровско-Разумовская будут заниматься в течение всего месяца с 1:55 до 4:55, а станцией Железнодорожная — 2-3, 9-10 и 16-17 августа. Там по одному из путей движение закроют на двое суток, а по другому будут останавливать с 10:10 до 15:10», — говорится в сообщении.