Расписание электричек Горьковского и Киевского направлений изменится 7-9 ноября

07 ноября 2025, 14:59

Видео: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов, курсирующих на МЦД-4, Горьковском и Киевском направлениях, изменится 7-9 ноября из-за обновления стрелочных переводов на станциях Лесной городок и Латышская. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





На Латышской работы будут проходить с 23:50 7 ноября до 7:30 8 ноября, а на станции Лесной городок — с 22:55 8 ноября до 5:55 9 ноября.





«В указанный период перекроют участки путей, из-за чего у некоторых электричек изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок на маршруте», — говорится в сообщении.