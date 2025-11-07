«На себе вывозила»: В Домодедово задержали контрабанду золота на миллионы
Сотрудники таможни аэропорта Домодедово пресекли попытку провезти ювелирные украшения на миллионы рублей. Об этом информирует пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Инспекторы остановили для плановой проверки пассажирку, которая прилетела из Дубая и шла по «зелёному» коридору. При досмотре специалисты нашли 30 браслетов в чемодане гражданки. В её рюкзаке лежали ещё два браслета, две пары серёг, девять кулонов и одна подвеска. Помимо этого, женщина показала инспектору колье с кулоном.
Нарушительница сообщила, что везёт эти вещи для себя и не знала о правилах декларирования. Экспертиза установила: украшения состоят из золота 750-й пробы и серебра 925-й пробы. В изделиях присутствуют бриллианты, аметисты, кварц, оникс и другие камни. Таможенники возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров.
