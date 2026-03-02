Расписание электричек Горьковского направления изменится до 11 марта

02 марта 2026, 10:19

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Горьковском направлении и МЦД-4, будет меняться на несколько дней в начале марта до 11 числа включительно. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на ЦППК.





Изменения связаны с капитальным ремонтом четвёртого главного пути на участке между станциями Реутов и Железнодорожная.





«Работы будут проводить с 23:00 до 9 утра с 1 по 6 и с 8 по 11 марта. Из-за этого часть электричек со стороны Апрелевки пустят по укороченному маршруту — до станции Марьина Роща», — говорится в сообщении.