Расписание электричек Горьковского направления изменится до 11 марта
График движения пригородных поездов, курсирующих на Горьковском направлении и МЦД-4, будет меняться на несколько дней в начале марта до 11 числа включительно. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на ЦППК.
Изменения связаны с капитальным ремонтом четвёртого главного пути на участке между станциями Реутов и Железнодорожная.
«Работы будут проводить с 23:00 до 9 утра с 1 по 6 и с 8 по 11 марта. Из-за этого часть электричек со стороны Апрелевки пустят по укороченному маршруту — до станции Марьина Роща», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее уточнять актуальное расписание. Это можно сделать на официальном сайте ЦППК и в мобильном приложении компании.