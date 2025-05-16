Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Расписание электричек Казанского и Рижского направлений изменится на три дня

Расписание электричек Казанского и Рижского направлений изменится на три дня

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Оригинал
График движения некоторых пригородных поездов Рижского и Казанского направлений изменится в мае в связи с установкой новых стрелочных переводов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться на станциях Черусти и Новоиерусалимская. На станции Черусти технологическое «окно» назначен на 19 мая — с 8:10 до 18:10. А на станции Новоиерусалимская — с 22:00 21 мая до 8 утра 22 мая. В указанное время некоторые электрички будут отменены, у других изменится время отправления и прибытия, количество остановок и продолжительность маршрута», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание. Оно размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах, кроме того, узнать расписание можно на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».

Читайте также:

В Ленинском округе 17 мая ограничат проезд из-за богослужения

В Подмосковье по нацпроекту отремонтировали покрытие 23 дорог

Строительная готовность перехода под путями МЦД-3 в Раменском достигла 10%
#минтранс мо
#железная дорога
#электрички
#расписание
#график
#рижское направление
#казанское направление
#московская область
#подмосковье
В Подольске начали укладывать асфальт на Цементном проезде
16 мая 2025, 16:50

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Укладка асфальта началась на Цементном проезде в подольском микрорайоне Ново-Сырово, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В настоящее время на дороге заменено уже около 6 тысяч квадратных метров дорожного полотна общей протяжённостью свыше 1,3 тыс. метров. Дорога на Цементном проезде ведет к крупному микрорайону Восточному, поэтому здесь высокая интенсивность движения. Доя того, чтобы не мешать автомобилистам, работы проводятся по ночам», — говорится в сообщении.
После этого дорожники приступят к ремонту полотна на улицах 50 лет ВЛКСМ, Багратиона и Ватутина. Всего планируется заменить свыше 11 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия.

Всего в текущем году в городском округе Подольск будет отремонтировано свыше 20 километров муниципальных дорог, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Читайте также:

В Подольске приступили к обновлению трёх детских площадок

Власти Подольска провели встречу с работниками «Подольского троллейбуса»

В программу модернизации теплосетей Климовска внесли ещё три участка
#подольск
#ремонт
#дороги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Запущен курс обучения конкурсного трека «Медиа» проекта «Флагманы образования»
16 мая 2025, 16:20

Фото: vk.com/flagman_edu

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» запустила в рамках проекта «Флагманы образования» образовательный курс конкурсного трека «Медиа». Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
Цели старта образовательного курса – повышение престижа и популяризация профессии учителя, формирование траектории профессионально-личностного развития педагогов и студентов.

Проект «Флагманы образования» АНО реализует с 2019 года. В 2025-м важными задачами проекта являются формирование лидеров общественного мнения из числа педагогов, а также повышение медиаграмотности студентов и сотрудников сферы образования.
«АНО «Россия – страна возможностей» при поддержке АНО «Диалог» в рамках проекта запустили конкурсный трек «Медиа». Для зарегистрированных участников доступен образовательный курс, содержащий вебинары, конспекты, задания и другие форматы работы. Принять участие в конкурсном треке «Медиа» могут студенты, педагоги и административные работники в сфере образования, культуры, спорта, молодежной политики России, а также граждане других государств от 18 лет на момент регистрации», – говорится в сообщении.
Подать заявку на участие в конкурсном треке можно до 31 октября этого года на сайте проекта.

Читайте также:

Подмосковье вошло в топ-5 по числу заявок на конкурс «Моя страна – моя Россия»

Юных жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Семейная память»

В Подмосковье завершили приём заявок на конкурс «Весна Победы»
#проект
#образование
#конкурс
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье вошло в топ-5 по числу заявок на конкурс «Моя страна – моя Россия»
16 мая 2025, 16:04

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Московская область попала в пятёрку регионов по числу заявок на Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей» по итогам заявочной кампании.
На участие в новом сезоне свои инициативы отправили более 74 тыс. человек, в том числе 4269 жителей Московской области.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» за более чем 20-летнюю историю сформировал уникальное сообщество из миллиона неравнодушных людей, идеи которых способствуют социально-экономическому развитию регионов и улучшению качества жизни.
«Проект «Моя страна – моя Россия» – живой пример того, как интерес граждан к развитию родных территорий превращается в конкретные инициативы. Уже два десятилетия конкурс способствует сохранению культурно-нравственных ценностей и укреплению патриотизма среди молодёжи. С каждым сезоном растёт его популярность. По данным завершившейся заявочной кампании, в этом году в проекте зарегистрировались более 74 тыс. участников – на 34% больше, чем годом ранее. От Московской области инициативы представили 4269 участников, что на 80% больше, чем в прошлом году», – сказал первый замгендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.
После завершения заявочной кампании проекты ждёт заочная экспертиза, которая продлится до 26 мая. По итогам экспертизы отберут 300 финалистов. Их ожидает очная презентация проектов перед сообществом федеральных экспертов.

Награждение победителей пройдет в рамках Международного дня Петербургского международного экономического форума.

Читайте также:

Юных жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Семейная память»

В Подмосковье завершили приём заявок на конкурс «Весна Победы»

Приём заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продлили до 1 июня
#конкурс
#россия
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прокуратура помогла военнослужащей из Подмосковья получить положенные выплаты
16 мая 2025, 16:01

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Получить пособие по уходу за ребёнком помогла военнослужащей 42 военная прокуратура Балашихинского гарнизона, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры России.
«Женщина в течение полугода не могла получить положенное ей по закону пособие по уходу за ребёнком, потому что в специализированной базе данных отсутствовали необходимые сведения. Военный прокурор гарнизона внёс в адрес командования представление об устранении нарушения закона. После этого права матери были восстановлены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что выплата в размере более 180 тысяч рублей была зачислен на банковский счёт женщины в полном объёме.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье вынесли приговор 22-летнему курьеру мошенников, которые выманивали деньги у пенсионеров. Молодой человек получил полтора года колонии.

Читайте также:

Взрыв прогремел на производстве парафина в Башкирии

Пожарные обнаружили завёрнутое в ковёр тело женщины с ножевыми ранениями – зверское убийство на Кубани

СК: возбуждено уголовное дело против жителя Камчатки за реабилитацию нацизма
#прокуратура
#военные
#выплаты
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Павловском Посаде открыли сезон уличных рок-концертов
16 мая 2025, 15:40

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Дворец культуры «Павлово-Покровский» с возвращением тёплых дней открыл сезон уличных концертов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Павлово-Посадского городского округа.
На крыше ДК состоялось уже полюбившееся всем жителям мероприятие. Они пришли послушать рок-группы, насладиться хорошей погодой и благоприятной атмосферой.
«Рок на крыше Дворца культуры «Павлово-Покровский» – это событие, которое привлекает внимание многих любителей музыки и культуры. Рок-музыка всегда была и остаётся одним из самых популярных жанров, способным объединить людей разных возрастов и культур. А концерты под открытым небом придают особую атмосферу и энергию мероприятию», – отметили в пресс-службе.
Там добавили, что концерты молодых исполнителей продолжат радовать жителей городского округа весь летний сезона.

Читайте также:

Власти Павловского Посада обсудили жителями благоустройство дворовой территории

Более 500 человек посетили фестиваль городов Подмосковья в Павловском Посаде

Студенты Павловского Посада стали участниками миссии «Братья наши меньшие»
#подмосковье
#московская область
#павловский посад
#музыка
#рок
#концерт
#дом культуры
#культура
#искусство
Следите за нашими новостями
в удобном формате