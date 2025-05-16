Расписание электричек Казанского и Рижского направлений изменится на три дня

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения некоторых пригородных поездов Рижского и Казанского направлений изменится в мае в связи с установкой новых стрелочных переводов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться на станциях Черусти и Новоиерусалимская. На станции Черусти технологическое «окно» назначен на 19 мая — с 8:10 до 18:10. А на станции Новоиерусалимская — с 22:00 21 мая до 8 утра 22 мая. В указанное время некоторые электрички будут отменены, у других изменится время отправления и прибытия, количество остановок и продолжительность маршрута», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и уточнять актуальное расписание. Оно размещается на информационных стендах на станциях и вокзалах, кроме того, узнать расписание можно на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов