В Ленинском округе 17 мая ограничат проезд из-за богослужения

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Традиционное Патриаршее богослужение состоится на Бутовском полигоне на территории Ленинского городского округа в субботу, 17 мая, в связи с этим на несколько часов будет перекрыто движение на ряде улиц, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Проезд будет закрыт для личного транспорта на Берёзовой аллее от Варшавского шоссе до М-2 «Крым» (дорога «М-2 «Крым"»— Боброво»). Время действия ограничений — с 6 утра до 15:00», — говорится в сообщении.Автобусы будут работать в штатном режиме. Кроме того, будет запущен дополнительный экспресс-маршрут №18э от метро «Бульвар Дмитрия Донского» до Бутовского полигона.
Богослужение на проводится в память о святых новомучениках, принявших кончину за православную веру на Бутовском полигоне в годы сталинских репрессий.
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Лев Каштанов