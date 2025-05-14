Строительная готовность перехода под путями МЦД-3 в Раменском достигла 10%

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Подземный пешеходный переход под железно дорогой строят между станциями Удельная и Быково в Раменском округе, в настоящее время готовность объекта составляет десять процентов, сдать переход в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Переход соединит улицу Интернациональную и Южный проспект, а также обеспечит жителям безопасный проход через железнодорожные пути МЦД-3. Прокладка подземной части перехода ведётся методом продавливания четырех крупногабаритных тоннельных секций, длина каждой из которых составляет восемь метров. Продавливание первой секции уже завершено, в ближайшее время строители приступят к продавливанию второй», —говорится в сообщении.Протяженность подземного перехода составит 140 метров, возле перехода будет обустроена пешеходная зона.
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Лев Каштанов