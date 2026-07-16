Загруженность дорог в Подмосковье утром 16 июля составила три балла

16 июля 2026, 10:31

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Заторы отмечаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Можайское, Минское, Варшавское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.