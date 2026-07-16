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Загруженность дорог в Подмосковье утром 16 июля составила три балла

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На три балла из десяти возможных оценивается общий уровень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро четверга, 16 июля. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Заторы отмечаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.

«Сложности с проездом наблюдаются на федеральной трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Можайское, Минское, Варшавское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги в Подмосковье сегодня утром выехали свыше 1,2 млн автомобилей. Это на 15,4% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Лев Каштанов

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